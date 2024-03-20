С хамством в повседневной жизни сталкиваются 89% россиян

«Вебер» проанализировал мнение граждан нашей страны, в том числе и жителей Ростовской области относительно такого явления как хамство, и что они под этим понимают.

Для большинства опрошенных хамство – это неуважение, безразличие и высокомерие по отношению к людям, оскорбления и унижения с переходом на личности, грубое и провокационное поведение.

Дороги и интернет – две самые токсичные среды, где россияне чаще всего сталкиваются с хамством – 60%. Следом, с 48%, идут общественный транспорт и поликлиники.

Абсолютное большинство опрошенных согласны, что грубое поведение не зависит от пола, возраста, образования или уровня достатка.

Представления людей об этичном, культурном поведении у всех разные, они часто зависят от среды, в которой находится человек, и многих других особенностей. В этом исследовании мы хотели узнать, какие нормы разделяют россияне, какое поведение считается допустимым, а какое, наоборот, неприемлемым. Приятно осознавать, что грубое отношение, или попросту хамство, не является частью нашего менталитета – так считают 66% в России. А вот желание заступиться, помочь, позаботиться, разрешить нарастающий конфликт, как раз заложено в нормах социальной жизни, что и отразилось в ответах респондентов. Вместе с тем, каждый второй (45%) уверен, что на хамство не нужно отвечать хамством, — поделилась руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

Кстати, подавляющие число россиян – 92% – считают себя воспитанным, в обратном признаются 4%.

Воспитанного человека, по мнению опрошенных, в первую очередь характеризуют вежливость и доброжелательность к другим, а невоспитанного – неуважение к окружающим.

Напомним, что «Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.

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