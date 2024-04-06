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С 8 апреля скоростные суда «Валдай» будут выполнять восемь рейсов в день

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В Ростовской области уже с 8 апреля скоростные пассажирские суда «Валдай» будут выполнять по восемь рейсов в день из донской столицы в Азов и обратно, сообщает региональный Минтранс.

Новости Ростовской области

Время в пути между населенными пунктами занимает порядка 40 минут. Вместимость судна — 45 человек, длина – 21 метр, а максимальная скорость может достигать 65 километров в час.

Отправляться из Ростова-на-Дону с причала № 27 «Валдай» будет в 7.10, 10.00, 15.00 и 18.20. Из Азова — в 8.30, 11.50, 16.15 и 19.30. Стоимость билета – 250 рублей, льготы на проезд не предусмотрены.

Такое расписание сохранится на ближайшие две недели. Помимо этого, при технической возможности, запланирован и прогулочный рейс с отбытием от ростовской набережной в 13.30. Также сообщается, что  вечерние рейсы начнут ходить при длительном световом дне.

Фото Минтранс Ростовской области

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Таганрогская правда
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