С 23 по 28 декабря в Таганроге запланированы отключения света

На следующей неделе, с понедельника по субботу, энергетики будут отключать свет на улицах Таганрога для проведения плановых ремонтных работ и технического обслуживая оборудования. Об этом предупредила глава города Светлана Камбулова со ссылкой на информацию ПАО «Россети Юг».

23 декабря с 09.00 до 17.00 света не будет на улицах 3-я Линия, 167-202, 18-я Садовая площадка, 2-14,75-78, в переулках 12-м Новом, 41-182, 11-м Новом, 43-62, 3-м Линейном, 187-167, 4-м Линейном, 103-212, 5-м Линейном, 172-203 и 19-м Квартальном, 2-26а.

24 декабря с 09.00 до 17.00 без электричества останутся переулки 11-й Новый, 43-62, 12-й Новый, 41-182, 3-й Линейный, 187-167, 4-й Линейный, 103-212, 5-й Линейный 172-203, 19-й Квартальный, 2-26а, улица 3-я Линия, 167-202, 18-я Садовая площадка 2-14,75-78.

25 декабря с 09.00 до 17.00 отключения запланированы в переулках 11-м Новом, 43-62, 12-м Новом, 41-182, 3-м Линейном, 187-167, 4-м Линейном, 103-212, 5-м Линейном, 172-203, 19-м Квартальном, 2-26а, на улицах 18-я Садовая площадка, 2-14,75-78 и 3-я Линия, 167-202.

26 декабря с 09.00 до 17.00 свет отключат в переулках 12-м Новом, 44-24, 11-м Новом, 24-33, 2-м Линейном, 190-170, на улицах Маршала Жукова, 190-170 и 17-я Садовая площадка, 1-14,77,75,78,73.

27 декабря с 09.00 до 17.00 без электричества останутся жители переулков 12-го Нового, 44-24, 11-го Нового, 24-33, 2-го Линейного, 190-170, улиц Маршала Жукова, 190-170 и 17-й Садовая площадки, 1-14,77,75,78,73.

28 декабря с 09.00 до 17.00 отключат свет на улицах Маршала Жукова, 190-170, 17-й Садовой площадке, 1-14,77,75,78,73, в переулках 12-м Новом, 44-24, 11-м Новом, 24-33, 2-м Линейном, 190-170.

Напоминаем, что включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения.

Фото rosseti-yug.ru