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С 20 мая на Западном подъезде к Ростову изменится схема движения

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Новая схема движения на Западном подъезде к Ростову сохранится в течение месяца и связана с проведением капитального ремонта на отрезке трассы с 0-го по 6-й км, сообщает ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Новости Ростовской области

С 20 мая на Западном подъезде начнутся работы по усилению дорожной одежды на отдельных участках основного хода дороги. Также дорожники займутся устройством дорожной одежды на транспортной развязке на 1-м км автотрассы.

Движение в Ростов и из Ростова с 20 мая будет осуществляться с попеременным перестроением транспорта между правой и левой проезжей частью. А въезд и выезд на ул. Луговую и в промзону — через новые съезды на транспортной развязке. Такая схема движения сохранится в течение месяца, пока будут выполняться работы.

Переключение потоков будет осуществляться постепенно в течение всего дня 20 мая. Настоятельно просим автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными на участке и следовать требованиям временных дорожных знаков и разметки, — уточнили в  «Упрдор Москва-Волгоград».

Напомним, дорожные работы на Западном подъезде к Ростову с 0-го по 6-й км начались в 2022 году и должны завершиться в текущем году. Сейчас общая готовность объекта составляет 56%. Дорожникам предстоит закончить работы по капитальному ремонту основного хода дороги, моста через реку Чмутовую, а также – завершить оптимизацию транспортной развязки на 1-м км автодороги, чтобы убрать опасный левый поворот возле поста ДПС из промышленной зоны на трассу.

Фото ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград»

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Таганрогская правда
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