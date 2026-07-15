Атаки дронов срывают планы по запуску водного сообщения между Таганрогом и Ростовом нынешним летом

Запуск скоростного водного сообщения между Ростовом и Таганрогом, который планировали открыть этим летом, вновь перенесен. Причиной стала приостановка судоходства по Азово-Донскому каналу из-за участившихся атак беспилотников на суда.

Ранее предполагалось, что «Метеор 120P-7» начнет курсировать по маршруту Ростов — Таганрог во второй половине лета. Однако, как сообщает donnews.ru со ссылкой на пресс-службу СПК «Дон», хотя судно уже готово к эксплуатации и переведено в смешанный режим «река-море», провести его обкатку и тестовую швартовку в Таганроге пока невозможно из-за обстановки в Таганрогском заливе. Поэтому запуск маршрута перенесен на неопределенный срок.

«Специалисты должны проверить работоспособность отдельных узлов и агрегатов после их монтажа, проверить работу оборудования в составе системы, оценить фарватер до Таганрога и отдать там швартовые у дооборудованного причала. Пока из-за приостановки судоходства в Азово-Донском канале, Таганрогском заливе и Азовском море в целом, это сделать невозможно, — пояснили в компании «Дон».

Также, порт в Таганроге пострадал в результате пожара, и масштаб разрушений еще предстоит оценить специалистам.

Фото: мессенджер «MAX» СПК «Дон»