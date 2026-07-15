Главная » Новости Таганрога

Атаки дронов срывают планы по запуску водного сообщения между Таганрогом и Ростовом нынешним летом

На чтение 1 мин Просмотров 110 Опубликовано

Запуск скоростного водного сообщения между Ростовом и Таганрогом, который планировали открыть этим летом, вновь перенесен. Причиной стала приостановка судоходства по Азово-Донскому каналу из-за участившихся атак беспилотников на суда.

Новости Таганрога

Ранее предполагалось, что «Метеор 120P-7» начнет курсировать по маршруту Ростов — Таганрог во второй половине лета. Однако, как сообщает donnews.ru со ссылкой на пресс-службу СПК «Дон», хотя судно уже готово к эксплуатации и переведено в смешанный режим «река-море», провести его обкатку и тестовую швартовку в Таганроге пока невозможно из-за обстановки в Таганрогском заливе. Поэтому запуск маршрута перенесен на неопределенный срок.

«Специалисты должны проверить работоспособность отдельных узлов и агрегатов после их монтажа, проверить работу оборудования в составе системы, оценить фарватер до Таганрога и отдать там швартовые у дооборудованного причала. Пока из-за приостановки судоходства в Азово-Донском канале, Таганрогском заливе и Азовском море в целом, это сделать невозможно, — пояснили в компании «Дон».

Также, порт в Таганроге пострадал в результате пожара, и масштаб разрушений еще предстоит оценить специалистам.

Фото: мессенджер «MAX» СПК «Дон»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

водный транспорт новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru