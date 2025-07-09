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С 15 июля запускается ежедневный автоэкспресс Таганрог–Москва

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Прямые автобусы перевозчика «Меридиан» будут ходить ежедневно с 15 июля по 31 августа.

Новости Таганрога

Остановки летние экспрессы сделают только на Главном и Пригородном автовокзалах Ростова-на-Дону. Время в пути займет 13-14 часов.

Из Таганрога автобусы будут отправляться в 21.30, на вокзал Ростов Главный прибудут в 23.30, на вокзал Ростов Пригородный — в 00.05, в Москву, на Красногвардейский автовокзал, — в 14.00.

«Пассажирам предлагаются современные автобусы, оснащенные кондиционерами, кулерами с водой, телевизорами и мягкими раздвижными креслами. Каждое место оборудовано розеткой и USB-разъемом для зарядки гаджетов», — сообщает автовокзал Таганрога.

Номер справочной службы автовокзала: 8 (863) 303-21-12

Ранее мы рассказывали, что запущен автобусный рейс из Таганрога к «Северным воротам» Москвы.

Фото: ВК «Автовокзал Таганрога»

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Таганрогская правда

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