С 14 июня в Таганроге электробусы выйдут на новые маршруты

Маршруты электробусов №№ 78 и 79 отменены. Новые №№ 2-Т и 5\7-Т будут дублировать прежние троллейбусные маршруты. Они свяжут Северный жилой массив, «Красный котельщик» и «Городок металлургов», «Русское поле» и район улицы Галицкого с центром города.

Изменения в движении электробусов учитывают просьбы и обращения жителей Таганрога.

Так, маршрут № 2-Т «Завод «Красный котельщик» — Городок Металлургов» в прямом направлении будет следовать через улицы Ленина, Дзержинского, Фрунзе, переулок Гоголевский, улицы Петровскую, Дзержинского, Москатова, Дзержинского, Щаденко, Морозова, Бакинскую, 1-ю Линию, переулок 1-й Новый. В обратном направлении — через переулок 1-й Новый, улицы 4-ю Линию, Бакинскую, Морозова, Турубаровых, Москатова, Дзержинского, Фрунзе, переулок Гоголевский, улицы Петровскую и Ленина.

Маршрут № 5/7-Т «Завод «Красный котельщик» — улица Галицкого» в прямом направлении пройдет через улицы Ленина, Дзержинского, Фрунзе, переулок Гоголевский, улицу Розы Люксембург, переулок Смирновский, улицу Чехова. В обратном направлении — через улицу Чехова, переулок Гоголевский, улицы Петровскую и Ленина.

Напомним, в конце прошлого года Таганрога получил 10 низкопольных электробусов марки «КамАЗ 6282» белого цвета. Новый транспорт оснащен электронной системой информирования пассажиров, маршрутоуказателями и информационными табло в салоне. Также электробусы оборудованы комплексом видеокамер с внутренним и круговым обзором, системой отопления, вентиляции и кондиционирования.

Что касается возобновления троллейбусного движения в Таганроге, то пока этот вопрос остается открытым. Решение будет принято после обследования технического состояния и износа троллейбусной инфраструктуры и имеющихся в наличии троллейбусов.

Подробнее с новым расписанием маршрутов электробусов можно ознакомиться по ссылке.

Фото Сергея Немцева, ВК «Таганрогский Городской транспорт»