В Таганроге с 12 по 14 февраля пройдут плановые отключения электричества для проведения ремонтных работ и техобслуживания оборудования, сообщает ПАО «Россети Юг». В это время останутся без света жители домов на многих улицах города.

12 февраля с 09.00 до 17.00 не будет света на улицах Мало-Почтовой, 7-13, 22-30, 3-й Котельной, 1-9, 2-8, Дзержинского, 93-121а, 115/1-115/6, 106-136, Островского, 31-59, 20-50, 3-й Новосёловской, 9-37, 8-34, 4-й Новосёловской, 1-19, 2-14, Межевой, 42-64, 31-43. А также в переулках Старо-Почтовом, 2-16,1-15, Цеховом, 4-26, 3-21, Медном, 5-13, 4-16, Парковом, 31-45.

13 и 14 февраля с 09.00 до 17.00 останутся без электричества жители улиц Мало-Свердлова, 30-38, 27-35, Кузнечной, 96-100, Октябрьской, 81а, 81-103. И переулков 12-го, 1-35, 2-36, 13-го, 1-37, 2-36, 14-го, 1-39, 4-36, 15-го, 1-37, 2-38, 16-го, 3-39, 2а, 2-38 и 17-го, 1-29, 2-24, 24а.

Ранее мы рассказали, что 11 февраля в Таганроге пройдут плановые отключения электроэнергии.

Фото «Россети Юг»