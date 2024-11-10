С 10 ноября из Ростова в Луганск открыли три автобусных рейса

Автовокзал «Центральный» с 10 ноября открыл три автобусных рейса по маршруту Ростов-Луганск.

Автобусы отправляются ежедневно.

«Для вашего удобства запускаем сразу три новых рейса в Луганск на комфортабельных автобусах с телевизором, кондиционером, мягкими сидениями, отоплением салона», — рассказал автовокзал «Центральный» на своих информационных ресурсах.

Первый рейс отправляется из Ростова в 12.40, прибывает в Луганск в 17.35. Второй — в 14.20, прибывает в 19.15. Третий рейс ночной — с автовокзала «Центральный» отправляется в 00.30, на автостанцию Луганска прибывает в 06.45.

Автобусы делают дополнительные остановки в Свердловске и Краснодоне.

Отметим, что в конце октября автовокзал «Центральный» запустил прямой рейс из Ростова в Мелитополь. Автобусы отправляются также ежедневно в 9 утра, в Мелитополь прибывают в 17 часов, делая остановку в Бердянске.

Фото centrobus.ru