Главная » Новости Ростовской области

С 10 ноября из Ростова в Луганск открыли три автобусных рейса

На чтение 1 мин Просмотров 61 Опубликовано

Автовокзал «Центральный» с 10 ноября открыл три автобусных рейса по маршруту Ростов-Луганск.

Новости Ростовской области

Автобусы отправляются ежедневно.

«Для вашего удобства запускаем сразу три новых рейса в Луганск на комфортабельных автобусах с телевизором, кондиционером, мягкими сидениями, отоплением салона», — рассказал автовокзал «Центральный» на своих информационных ресурсах.

Первый рейс отправляется из Ростова в 12.40, прибывает в Луганск в 17.35. Второй — в 14.20, прибывает в 19.15. Третий рейс ночной — с автовокзала «Центральный» отправляется в 00.30, на автостанцию Луганска прибывает в 06.45.

Автобусы делают дополнительные остановки в Свердловске и Краснодоне.

Отметим, что в конце октября автовокзал «Центральный» запустил прямой рейс из Ростова в Мелитополь. Автобусы отправляются также ежедневно в 9 утра, в Мелитополь прибывают в 17 часов, делая остановку в Бердянске.

 Фото centrobus.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

автобусный рейс автовокзал Центральный новые регионы новые рейсы
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru