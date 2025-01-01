С 1 января «Таганрогский трамвай» начал перевозку пассажиров по транспортной концессии

Напомним, ООО «Синара-ГТР Таганрог» подписало с администрацией города первую в России транспортную концессию по модернизации всей городской трамвайной системы. С 1 января 2025 года начата перевозка пассажиров по Концессионному соглашению.

Об этом рассказала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

«Такая масштабная модернизация транспортной сети Таганрога стала возможна благодаря поддержке Председателя СФ Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко. С сегодняшнего дня начата перевозка пассажиров по Концессионному соглашению», — написала глава города в своем Тelegram-канале.

Соглашение заключено на 30 лет. А сам проект по модернизации трамвайной инфраструктуры стартовал в мае 2021 года. Менее чем за три года в рамках проекта обновлено 45,5 км трамвайных линий города, восемь тяговых подстанций, приобретены и функционирует 50 новых единиц подвижного состава. Установлено 102 современных остановочных комплекса. Обновленные маршруты соединяют западную индустриальную и историческую части города.

«Уверена, что комфорт нашего трамвая успели оценить все таганрожцы и, конечно, гости города», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы сообщали, что на маршруты Таганрога вышли новогодние «трамваи желаний».

Фото Сергея Немцева, ВК «Таганрогский Городской Транспорт»