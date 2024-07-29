С 1 августа повысят пенсию работающим жителям Дона

Перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров с 1 августа сделают специалисты отделения СФР по Ростовской области. Корректировка выплат коснется 242 тысяч жителей региона.

Перерасчет пенсий будет проведен в беззаявительном порядке. Размер выплат повысится у получателей пенсий по возрасту и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Пенсии также будут увеличены получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

«Размер прибавки к пенсии у каждого получателя индивидуальный и зависит от размера зарплаты. Чем она выше, тем больше будет повышение. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Деньги будут перечислены пенсионерам в августе по стандартному графику», — отметила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Кроме того, с 1 августа увеличится размер выплат пенсионных накоплений — накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Перерасчет произведут по результатам инвестирования средств управляющими компаниями в 2023 году.

Фото Владимира Прозоровского