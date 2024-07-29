Главная » #В стране

С 1 августа повысят пенсию работающим жителям Дона

На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров с 1 августа сделают специалисты отделения СФР по Ростовской области. Корректировка выплат коснется 242 тысяч жителей региона.

#В стране

Перерасчет пенсий будет проведен в беззаявительном порядке. Размер выплат повысится у получателей пенсий по возрасту и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Пенсии также будут увеличены получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

«Размер прибавки к пенсии у каждого получателя индивидуальный и зависит от размера зарплаты. Чем она выше, тем больше будет повышение. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Деньги будут перечислены пенсионерам в августе по стандартному графику», — отметила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Кроме того, с 1 августа увеличится размер выплат пенсионных накоплений — накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Перерасчет  произведут по результатам инвестирования средств управляющими компаниями в 2023 году.

Фото Владимира Прозоровского

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пенсии перерасчет Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru