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«Рыцарь света и красоты»: ТХМ подготовил необычную встречу в музее

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30 апреля в 14 часов в Таганрогском художественном музее в рамках цикла «Вехи славных юбилеев» состоится лекция «Рыцарь света и красоты», посвященная 180-летию со дня рождения великого русского художника Василия Поленова.

Культура

На музейном мероприятии посетители смогут поближе познакомиться с жизнью и творчеством знаменитого мастера, увидеть его полотна из собрания ТХМ, окунуться в мир света и красоты, который дарил Поленов.

Каждый гость получит памятную закладку для книги и сможет посетить наш скульптурный дворик, где сфотографируется на память среди чудесных видов уютного сада, в полной красе майского цветения, — приглашает музей провести выходные красиво.

Фото ТХМ

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Таганрогская правда
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