Руководитель туркомпании из Таганрога стал победителем Международного конкурса «PROбренд-2024»

Награду получил руководитель туристической компании «Судаков Тревел» Александр Судаков.

Ростовская область вошла в число призеров VI Международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд-2024». Церемония награждения победителей проходила в Ярославе. Всего на участия в конкурсе было подано 308 заявок из России и Беларуси, сообщает donland.ru.

Донской регион победил в двух номинациях. Агентство по туризму и деловым коммуникациям получило гран-при в номинации «Видеобрендинг территории» с проектом «Ростовская область: навстречу сердцу, по зову души».

А гран-при в номинации «Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта» за успешное развитие внутреннего туризма и, в частности, автобусных туров получил Александр Судаков — руководитель таганрогского туроператора «Судаков Тревел».

«Участие представителей туротрасли региона во всероссийских конкурсах способствует росту туристической привлекательности Вольного Дона. Так, по оперативным данным Росстата, по итогам 10 месяцев 2024 года численность размещенных в коллективных средствах размещения превысила 1,5 млн человек, что на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — отметил первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин.

Конкурс «PROбренд — 2024» проводится среди участников туристической отрасли евразийского пространства. Он не имеет аналогов на туристическом рынке и объединяет сразу три темы: туризм, брендинг и маркетинг территорий.

Ранее мы рассказывали, что экскурсовод из Таганрога стал финалистом Всероссийского конкурса «Проводники смыслов».

Фото donland.ru.