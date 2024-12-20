Экскурсовод из Таганрога стал финалистом Всероссийского конкурса «Проводники смыслов»

В Мастерской управления «Сенеж» состоялся финал второго сезона Всероссийского конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов». Для участия в конкурсе было подано более 10 тысяч заявок.

Финалистами стали 100 гидов-экскурсоводов из 55 регионов России. Участники финала представили свои экскурсионные проекты, обсудили тренды молодёжного туризма, посетили лекции и мастер-классы от ведущих спикеров страны.

«До финального отбора дошел единственный представитель от Таганрога — Сергей Датченко. Наш гид в номинации «Экскурсия будущего» представил свой новый иммерсивный проект «Вселенная Чехова», — сообщили в администрации города.

Напомним, маршрут «Вселенная Чехова» был создан Сергеем Датченко в команде с профессиональными экскурсоводами Елизаветой Блиновой из Москвы и Полиной Куриловой из Сочи.

«Наш маршрут предлагает иммерсивное путешествие-погружение во Вселенную Антона Чехова – уроженца уютного города на берегу Азовского моря. Во время экскурсии молодёжь попадает в одно из произведений и видит то, что видели чеховские персонажи. Главными участниками действа выступают Порфирий и Михаил – герои известного всем по школьной программе сатирического рассказа «Толстый и тонкий», — рассказывал ранее Сергей Датченко.

Сергей Датченко — первый аттестованный экскурсовод Таганрога и Ростовской области. С иммерсивным маршрутом «Вселенная Чехова» он участвовал в мастерской программы «Больше, чем путешествие» проекта «Волонтеры гостеприимства». Этим летом 70 молодых людей из 32 регионов России собрались в Екатеринбурге, где проходили профессиональное обучение и представляли на суд экспертов разработанные ими туристические маршруты. Турмаршрут по Таганрогу «Вселенная Чехова» на открытом голосовании стал победителем, набрав больше всего голосов.

Итогом Всероссийского конкурса «Проводники смыслов» стало создание 400 технологических карт экскурсий по регионам России, в том числе, включающих экскурсионный маршрут по Таганрогу, с которым смогут ознакомиться жители и гости города. В дальнейшем созданные маршруты будут включены в программы путешествий по России.

Фото предоставлено Сергеем Датченко