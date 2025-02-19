Руководитель таганрогского морга заключена под стражу по делу о взятках

Оксана Терземан, а также две ее сотрудницы, подозреваются в получении взяток.

Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону руководитель Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Оксана Терземан арестована по обвинению в получении взяток. Она проведет в СИЗО два месяца, по 16 апреля 2025 года включительно, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Заведующая таганрогским моргом, а также двое ее подчиненных, подозреваются в получении взяток. Региональный следком возбудил уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Трое фигурантов дела действовали в составе организованной группы, получая на протяжении длительного времени незаконные денежные вознаграждения за вскрытия тел, подготовку к погребению и выдачу медицинского свидетельства о смерти, предоставляющего возможность определения места погребения, получения ритуальных услуг, а также регистрации акта гражданского состояния, сообщает ведомство.

Фото: СУ СК РФ по РО