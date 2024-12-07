Рождественский пост: готовим вкусную и полезную гречку с грибами

Начался Рождественский пост, и многие стараются его придерживаться, исключив из своего рациона мясо и все продукты животного происхождения. Но, оказывается, в пост тоже можно вкусно поесть, причем очень полезные блюда. И сегодня мы предлагаем вам приготовить как раз такое – гречку с овощами и грибами.

Ингредиенты:

гречка — 300 г,

грибы — 500 г,

лук репчатый — 1 головка,

морковь — 1 шт.,

масло растительное — для обжарки,

соль — по вкусу.

Приготовление

Сначала очистим лук и морковь, помоем и нарежем кубиками средней величины. В глубокий сотейник нальем немного растительного масла и слегка обжарим на нем овощи. Грибы стоит подготовить заранее — это могут быть шампиньоны, вешенки или любые другие — на ваш вкус. Их надо также промыть и нарезать покрупнее. К моркови и луку добавляем в сотейник грибы и продолжаем обжаривать на среднем огне, периодически помешивая.

Пришло время засыпать гречку. Всыплем ее в тот же сотейник и дольем немного воды, чтобы крупа, грибы и овощи были покрыты на несколько сантиметров. Прикроем крышкой и оставим тушиться наше блюдо до готовности, не забывая посматривать за ним. Если жидкость выпарится, а крупа еще будет твердовата, снова нальем немного воды — грибы и гречка должны хорошо пропитаться подливой и быть мягкими.

Ароматная рассыпчатая гречка с овощами и грибами готова!

Между прочим, такую ели во время поста монахи в древнерусских монастырях и воины, отправлявшиеся в дальние походы. Так что можете разложить ее по тарелкам, вооружиться ложками побольше и пробовать!

О пользе продукта

Что мы знаем о гречке? В основном то, что она является диетическим продуктом и рекомендована для диабетического стола. Но это далеко не полный перечень ее полезных свойств. Благодаря высокому содержанию магния гречневая крупа очень полезна для работы сердечно-сосудистой системы и снижает риск развития различных патологий. Кроме того, магний — известный микроэлемент, нормализующий функционирование нервной системы. Поэтому гречку вполне можно считать природным источником магния, а стало быть, естественным антистрессовым средством.

Гречиха содержит и ряд биологически активных веществ, оказывающих положительное воздействие на состояние сердца и сосудов. Например, рутин, по информации китайских специалистов, вызывает снижение артериального давления, подавляет хроническое воспаление в стенках сосудов и блокирует отложение в них кристаллов холестерина, что, в свою очередь, препятствует образованию тромбов.

Улучшает гречка и работу кишечника. Она богата устойчивым крахмалом, являющимся ценным пищевым волокном и способствующим снижению численности патогенных представителей микрофлоры. Эксперты из Нидерландов установили, что в ходе взаимодействия бактерий кишечника с клетчаткой образуются особые кислоты, которые поддерживают правильный обмен веществ, в разы снижая риск появления аутоиммунных расстройств, таких как неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, а также злокачественных новообразований.

Поможет гречневая крупа и тем, кто желает похудеть и в дальнейшем поддерживать стабильную массу тела. Гречка богата белками, а исследования, выполненные специалистами в области питания, показали, что употребление любых высокобелковых продуктов ведет к моментальному развитию чувства сытости. Подобная пища приводит к быстрому наполнению желудка, в результате раздражаются рецепторы слизистой оболочки данного органа, а поток нервных импульсов угнетает центры голода в головном мозге. В итоге человеку требуется меньше еды на протяжении последующих нескольких часов. Как следствие, при систематическом включении гречневой каши в рацион наблюдается уменьшение объема жировой ткани в организме.

Кстати, такой кашей вполне можно перекусить даже незадолго до сна, вопреки утверждению, что есть после шести вредно, — лишних килограммов она точно не прибавит.

Подготовила Елена Векслер, иллюстрации сгенерированы нейросетью «Шедеврум»