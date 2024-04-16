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Ростовскую область отметили в рейтинге руководителей цифровой трансформации

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Об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев на совещании под председательством зампреда Правительства Дмитрия Чернышенко.

Новости Ростовской области

Вместе с Ростовской областью в списке регионов-лидеров: Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ, Белгородская, Тульская области, Республика Татарстан, Челябинская область, Республика Башкортостан, Калужская и Липецкая области.

Эффективная работа руководителей цифровой трансформации позволяет успешно решать задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным и Председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным по укреплению технологического суверенитета. – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, на совещании обсуждали подготовку к конференции «Цифровая индустрия промышленности России». Она пройдет с 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде.

Ключевой тематикой события в этом году выбрана «Экономика данных». В рамках деловой программы пройдет более 100 сессий.

В четвёртый раз в рамках конференции будет вручена премия CIPR Digital в области цифровых технологий.

Сбор заявок на премию CIPR Digital-2024 заканчивается. Поэтому каждый руководитель цифровой трансформации, курирующий цифровую деятельность в своём ведомстве или регионе, обязательно должен подать заявку. Остаётся мало времени, прошу коллег ускориться – заявил Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что сбор заявок завершается 19 апреля.

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Таганрогская правда
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