Ростовскую область отметили в рейтинге руководителей цифровой трансформации

Об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев на совещании под председательством зампреда Правительства Дмитрия Чернышенко.

Вместе с Ростовской областью в списке регионов-лидеров: Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ, Белгородская, Тульская области, Республика Татарстан, Челябинская область, Республика Башкортостан, Калужская и Липецкая области.

Эффективная работа руководителей цифровой трансформации позволяет успешно решать задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным и Председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным по укреплению технологического суверенитета. – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, на совещании обсуждали подготовку к конференции «Цифровая индустрия промышленности России». Она пройдет с 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде.

Ключевой тематикой события в этом году выбрана «Экономика данных». В рамках деловой программы пройдет более 100 сессий.

В четвёртый раз в рамках конференции будет вручена премия CIPR Digital в области цифровых технологий.

Сбор заявок на премию CIPR Digital-2024 заканчивается. Поэтому каждый руководитель цифровой трансформации, курирующий цифровую деятельность в своём ведомстве или регионе, обязательно должен подать заявку. Остаётся мало времени, прошу коллег ускориться – заявил Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что сбор заявок завершается 19 апреля.