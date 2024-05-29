Ростовскому филиалу фонда «Защитники Отечества» исполняется год

31 мая исполняется год со дня открытия ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе. Благодаря работе филиала изменилась жизнь многих ветеранов СВО. Сегодня расскажем о самых ярких историях.

Александр Блинов – военный медик. Он спас жизни более 6000 бойцов и заслужил огромное уважение своих сослуживцев. У Александра множество наград. А ещё он многодетный отец, много внимания уделяет воспитанию детей. Сейчас вместе с фондом выступает на уроках мужества, рассказывает о патриотизме и любви к Отечеству.

А вот Иван Узун, вернувшись с СВО, встал на сопровождение в филиал фонда и продолжил работать учителем ОБЖ и физкультуры. Сейчас ещё и тренирует детские команды по футболу. В своей работе тоже большое внимание уделяет патриотическому воспитанию. Иван уверен, что защитником может стать каждый.

Кто-то говорит, что у меня герой человек-паук или остальные из комиксов. Нет. Герои — это те, кто сейчас творят историю во благо. Всё для того, чтобы мы жили и могли обучать детей, — отмечает Иван Узун.

Ростовский филиал фонда помог Вячеславу Радченко получить специальный протез. Теперь он ведет активный образ жизни, работает и занимается спортом. Сейчас готовится к соревнованиям.

Пройти медицинскую реабилитацию после ранения помогли и ветерану СВО Сергею Гутареву. После лечения он полностью отказался от трости. В прошлом году в его семье случилось радостное событие — на свет появилась дочь Арина. Сотрудники фонда вместе с героем и его близкими встречали в роддоме маму и новорожденную. Вообще за год работы Сергей стал частью большой и дружной семьи филиала фонда.

Для Сергея и его друзей нормально зайти в гости, даже просто попить кофе. Это же прекрасно, не только помочь человеку, но ещё и стать для него не чужим, —призналась заместитель руководителя филиала фонда по медицинскому сопровождению Ольга Фатеева.

Подопечный филиала фонда Артём Дедович недавно побывал на Параде Победы в Москве. А вместе со своей семьей принял участие в «Народной рыбалке» в Старочеркасской.

Так, филиал фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области оказывает самую разнообразную помощь своим подопечным. А истории этих бойцов служат примером для многих ветеранов, вдохновляют на позитивное отношение к жизни.