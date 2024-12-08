Ростовской области 9 декабря обещают гололед и сильный ветер

В Ростовской области днем 9 декабря сохранится неблагоприятная погода. Об этом предупреждает ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

«До конца суток 8 декабря, ночью и днем 9 декабря местами в донском регионе ожидается сильный гололёд в сочетании с сильным восточным ветром 15-18 м/с», — пишет источник.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с порывами линий связи, электропередач, нарушением работы дорожных и коммунальных служб. Жителей региона просят быть внимательными и осторожными: по возможности не планировать дальние поездки, не парковать машины под рекламными щитами и деревьями.

Фото Сергея Плишенко