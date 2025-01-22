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Ростовский зоопарк проводит конкурс на лучшее имя для черного грифа

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Жители Ростовской области могут принять участие в конкурсе и придумать имя обитательнице Ростовского зоопарка – самке черного грифа. Об этом сообщает на своей страничке ВКонтакте региональное Минприроды.

Новости Ростовской области

Чёрный гриф — представитель семейства ястребиных с размахом крыльев 250-295 см, занесенный в Красную книгу России. В Ростовском зоопарке самка черного грифа появилась на свет в мае прошлого года. Птенца искусственно выкормили орнитологи и ветврачи, вырастив из него здоровую птицу.

На днях сотрудники учреждения решили, что пора дать красавице имя и объявили конкурс, принять участие в котором может любой желающий. Для этого нужно сегодня, 22 января, до 18 часов предложить своей вариант в комментариях к публикации зоопарка по ссылке . При этом есть условие – имя должно быть на букву «Ж».

Голосования за лучший вариант имени пройдет 23 и 24 января на странице Ростовского-на-Дону зоопарка.

Фото скрин видео ВК Ростовского зоопарка

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Таганрогская правда
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