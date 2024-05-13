Ростовский зоопарк озеленяют к летнему сезону

На территории зоосада появятся сотни деревьев и кустарников, несколько тысяч цветов и новые ландшафтные композиции.

Территория Ростовского зоопарка активно озеленяется к очередному летнему сезону. Работа по высадке новых деревьев, кустарников и цветочных клумб ведется практически ежедневно. Руководит озеленительными процессами дендролог и заведующий сектором зеленого строительства зоосада Вера Старокожева, сообщает пресс-служба учреждения.

К настоящему моменту на территории зоопарка донской столицы уже высажено: 38 хвойных пород деревьев и кустарников, 1250 многолетников, 12 лиственных пород деревьев и кустарников, около 5000 однолетников, 2 ландшафтных композиции на скульптурных комплексах «Слоны» и «Белые медведи».

Ранее сообщалось, что Ростовский зоопарк ужесточил требования к посетителям. С 20 апреля 2024 года по его территории запрещено передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, скейтбордах.

Фото: телеграм-канал Ростовского зоопарка

