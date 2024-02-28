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Ростовский суд дал 11,5 лет колонии украинскому агенту за шпионаж

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Житель Мелитополя был задержан силовиками в Ростове-на-Дону при попытке приобрести секретную продукцию военного назначения, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Иностранец хотел купить клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300.

Кроме того, достоверно подтвержден факт причастности осужденного к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов в интересах украинской разведки. Попытка пресечена органами госбезопасности, — уточняется в сообщении. — В ходе следствия установлены все обстоятельства шпионской деятельности гражданина К. Его вина доказана в полном объеме.

Ранее, при аналогичных обстоятельствах, в Москве был задержан пособник шпиона. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии.

Решение Ростовского областного суда о признании агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, жителя Мелитополя, гражданина Украины, вступило в законную силу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Суд назначил гражданину К. наказание в виде лишении его свободы сроком на 11 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Фото: страница Ростовского облсуда во Вконтакте

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Таганрогская правда
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