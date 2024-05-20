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Ростовский филиал фонда «Защитники Отечества» присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев»

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На площадке Ростовского областного музея краеведения сотрудники филиала фонда провели чтения сборника воспоминаний ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.

Культура

В Таганроге для ветеранов СВО акция «Ночь музеев» прошла в художественном музее. Они посетили экскурсию и оставили пожелания музею на «Дереве желаний». А также прошло художественное чтение историй, вошедших в сборник «Жизнь за други своя».

  • Никто не остался равнодушен: ветераны, сотрудники музея со слезами на глазах слушали рассказы о подвигах и военных буднях ребят, находящихся «за ленточкой», — рассказали социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества».

Также в Белокалитвинском районе ветераны СВО побывали в историко-краеведческом музее. Они ознакомились с экспозиционными залами и посмотрели мини-спектакль о быте донских казаков.

В Донецке по приглашению соцкоординатора ветеран СВО Роман Усачев со своей большой семьей побывал на экскурсии в историко-краеведческом музее.

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Таганрогская правда
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