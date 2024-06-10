Главная » Новости Ростовской области

Ростовский автовокзал на месте старого аэропорта начнет работу в тестовом режиме в конце июня

На чтение 1 мин Просмотров 240 Опубликовано

В первый день автобусы пойдут по 22 маршрутам из 6 муниципалитетов.

Новости Ростовской области

Уже в конце текущего месяца начнет работать в тестовом режиме центральный областной автовокзал, который возводится на месте старого ростовского аэропорта. Об этом сообщил на своей страничке в соцсетях губернатор региона Василий Голубев.

— Заслушал доклады о подготовке к тестовому старту объекта. В первый же день работы к центральному вокзалу пойдут автобусы по 22 маршрутам из 6 муниципалитетов – Новочеркасска, Октябрьского сельского, Багаевского, Верхнедонского, Мартыновского и Милютинского районов. Уточняется карта межрегиональных маршрутов, среди первых направлений обязательно будут регионы Донбасса, — написал глава региона.

В ближайшее время необходимо организовать стабильное транспортное сообщение с новым автовокзалом — соответствующее поручение дано администрации донской столицы. Планируется пять внутригородских маршрутов, которые свяжут автовокзал с районами Ростова.

До конца 2024 года также необходимо завершить проектирование четырех дорожных объектов, которые обеспечат дополнительные комфортные и безопасные подъезды к новому автовокзалу, в том числе эстакаду через пр. Шолохова. Пока же для удобного подъезда к вокзалу при движении со стороны въезда в город оборудуется специальная выделенная полоса, написал губернатор.

Фото: Телеграм-канал Василия Голубева.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

автовокзал новости Ростовская область транспорт
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru