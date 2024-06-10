Ростовский автовокзал на месте старого аэропорта начнет работу в тестовом режиме в конце июня

В первый день автобусы пойдут по 22 маршрутам из 6 муниципалитетов.

Уже в конце текущего месяца начнет работать в тестовом режиме центральный областной автовокзал, который возводится на месте старого ростовского аэропорта. Об этом сообщил на своей страничке в соцсетях губернатор региона Василий Голубев.

— Заслушал доклады о подготовке к тестовому старту объекта. В первый же день работы к центральному вокзалу пойдут автобусы по 22 маршрутам из 6 муниципалитетов – Новочеркасска, Октябрьского сельского, Багаевского, Верхнедонского, Мартыновского и Милютинского районов. Уточняется карта межрегиональных маршрутов, среди первых направлений обязательно будут регионы Донбасса, — написал глава региона.

В ближайшее время необходимо организовать стабильное транспортное сообщение с новым автовокзалом — соответствующее поручение дано администрации донской столицы. Планируется пять внутригородских маршрутов, которые свяжут автовокзал с районами Ростова.

До конца 2024 года также необходимо завершить проектирование четырех дорожных объектов, которые обеспечат дополнительные комфортные и безопасные подъезды к новому автовокзалу, в том числе эстакаду через пр. Шолохова. Пока же для удобного подъезда к вокзалу при движении со стороны въезда в город оборудуется специальная выделенная полоса, написал губернатор.

Фото: Телеграм-канал Василия Голубева.