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Ростовский автовокзал «Центральный» запустил рейсы в Сочи и Краснодар

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Ежедневные рейсы в Сочи и Краснодар начали отправляться с автовокзала «Центральный» в Ростове, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Комфортабельные автобусы малой вместимости отходят от автовокзала ежедневно в 9.30 утра. Также можно  отправиться в Мелитополь, Мариуполь, Донецк, Грузию. А в ближайшие месяцы стартуют перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Владикавказ, Грозный, Астрахань, Архыз, Ставрополь и Крым.

Также сейчас с «Центрального» можно уехать по ряду межмуниципальных маршрутов: в Новочеркасск, Багаевскую, Персиановский, Волгодонск, Арпачин, Зимовники, Заветное. Скоро будет проведен конкурс на определение перевозчиков по маршрутам в Морозовск, Тацинскую, Новошахтинск, Шахты, Семикаракорск, Чертково.

Также в ближайшие месяцы стартуют межрегиональные перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань, Архыз, Ставрополь, Крым.

Напомним, с 27 июня автовокзал «Центральный» работает в техническом режиме с 05.30 до 23.00. С ростом пассажиропотока и вводом новых рейсов вокзал перейдет на круглосуточный график работы.

Всего сейчас в донской столице функционируют три автовокзала: АО «Донавтовокзал», ООО «Ростдонавтовокзал» и ООО «Центральный автовокзал». Все они работают в штатном режиме.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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