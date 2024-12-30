Рост цен и квадроберы беспокоят жителей Ростовской области больше, чем диверсии и ядерная угроза. Такие результаты показал опубликованный рейтинг тревожностей в регионах РФ за 2024 год в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС».

Ростовская область впервые вышла на 7 место в России по уровню тревожности. Во многом из-за роста цен — самой устойчивой причины для беспокойства жителей региона последних двух лет. За 2024-й она стала вызывать на треть больше волнения и прочно закрепилась в тройке самых больших тревожностей дончан.

Впервые в десятку «самых встревоженных» регионов Ростовская область вошла по итогам 2023 года — регион был на 8 месте. Главными причинами для беспокойства тогда стали кризис 23-24 июня, диверсии и рост цен. За год рост цен закрепился в лидирующей тройке тревожностей региона (индекс со 101,41 до 134,59), а на 4 место вышли квадроберы и фурри — новая подростковая субкультура подражания животным.

Для сравнения, угроза ядерной эскалации и войны с НАТО вызывала у жителей Дона в 2024 году в разы меньше беспокойства (последнее 10 место в топе), а диверсии вовсе покинули топ-10 тревожностей региона.

Отметим, что рост цен стал самой главной тревожностью 2024 года в России: вошел в топ-3 поводов для беспокойства сразу в 78 регионах и оказался на первом месте в 34 субъектах РФ.

Эксперты КРОС отмечают, что за последние два года тревоги стали более бытовыми и личными. На первый план выходят темы, связанные с финансами и благосостоянием. Что также может говорить об адаптации общества к жизни в условиях СВО.

Информация предоставлена «Национальным индексом тревожностей россиян. КРОС»

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