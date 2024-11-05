Ростовская область вошла в топ-3 регионов России, встревоженных квадроберами

Ростовская область впервые вошла в топ-7 самых встревоженных регионов. А также заняла третье место в России по уровню обеспокоенности новой подростковой субкультурой подражания животным, характерной для крупных столичных городов.

Такие результаты показал опубликованный рейтинг тревожностей в регионах РФ за третий квартал 2024 года в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС».

Исследование выявляет и ранжирует тревожности россиян на основе анализа новостей и сообщений в СМИ и социальных медиа. Так, уровень тревожностей измеряется в суммарном индексе (медиаюнгах), который учитывает количество публикаций со словами-триггерами, их охват, число авторов, вовлеченность и другие факторы. Это позволяет оценить суммарное присутствие тревожности в аудиториях СМИ и соцсетей.

Тревожность из-за квадроберов получила в Ростовской области в третьем квартале индекс 28,88. Это третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Новомодная подростковая субкультура вызвала у жителей Дона больше обеспокоенности, чем самые тревожные темы для региона, такие, как диверсии и атаки беспилотников (индекс 27,65) и угрозы терактов (23,57).

Примечательно, Ростовская область впервые за все время проведения исследования (с 2019 года) вышла на седьмое место в России по суммарному индексу тревожности региона. По итогам 2023 года донской регион занимал восьмое место в числе самых «встревоженных регионов» страны, а ранее не входил и в первую десятку.

Экспертное мнение

«Распространение в стране новой подростковой субкультуры – квадроберы – авторы исследования отмечают, как «неожиданную тревожность». И обращают внимание, что тема изначально возникла в соцсетях – пользователи обратили внимание на новый тренд, когда дети и подростки подражают повадкам животных и копируют их движения. Резонанс вызвало видео, где жительница Омска выгуливала своего сына, который бегал на четвереньках, изображая собаку».

Информация предоставлена «Национальным индексом тревожностей россиян. КРОС»

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