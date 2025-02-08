Ростовская область вошла в топ-10 регионов по числу вакансий в науке и образовании

В честь Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, подготовили данные о том, сколько вакансий в профобласти «Наука и образование» было размещено в 2024 и 2023 годах, а также назвали медианные зарплаты в данной сфере.

За 2024 год в России было опубликовано 219 тыс. вакансий в сфере науки и образования, что на 15% больше, чем в 2023 году. За первый месяц 2025 года подобных предложений было 18 тыс., а за аналогичный период 2024 года — 16,4 тыс.

Регионами-лидерами по числу вакансий для учёных и преподавателей в 2024 году стали Москва (48,6 тыс. предложений), Санкт-Петербург (24,3 тыс.), Московская область (14,5 тыс.). В топ-10 попала и Ростовская область — 4,9 тыс. вакансий в 2024 году и 4 тыс. в 2023 году (динамика 21%).

«Дефицитной профобласть «Наука и образование» формально в 2024 году не была — индекс конкуренции колебался от 6,7 до 9 резюме на вакансию в целом по стране. На Дону — от 5,6 до 7,7 при норме от 4 до 8. Однако представители научного сообщества повсеместно жаловались, что и у них возникают сложности в подборе персонала. Даже в профицитных областях найти сотрудника с нужными навыками, экспертизой и опытом, а также готового на финансовые условия в вакансии, довольно сложно и занимает в полтора-два раза больше времени, чем 3-5 годами ранее», — комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Среди навыков, которые чаще всего требуют от соискателей в сфере науки и образования в последние месяцы, — умение организовать учебный процесс, межличностное общение, работа с большим объёмом информации, многозадачность, гибкость и исполнительность.

Что касается зарплат, то среднее предлагаемое ежемесячное вознаграждение в целом по стране в конце 2024 года составляло 55 тыс. рублей, годом ранее — 45,7 тыс. рублей. Больше всего учёным и преподавателям, связанным с наукой, готовы были платить в прошлом году в Ямало-Ненецком АО — медиана 82,8 тыс. рублей, Москве — 78,7 тыс. рублей и Чукотском АО — 77 тыс. рублей. В Ростовской области в этом году средняя предлагаемая зарплата в данной профобласти составляла 38,2 тыс. рублей, что на 9% больше, чем годом ранее.

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