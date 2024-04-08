Ростовская область вошла в десятку самых «трезвых» регионов страны

Рейтинг составлялся в рамках нацпроекта «Демография».

Ростовская область вошла в топ-10 регионов страны с самым низким показателем употребления алкогольной продукции на душу населения. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения минздрава России, по итогам первого квартала 2024 года. Об этом сообщает правительство донского региона.

На одного дончанина, согласно исследованию, по данным за февраль этого года, приходилось 4,94 литра этанола — это девятое место рейтинга, которое донской регион поделил со Ставропольским краем.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Юрия Кобзева, на Дону число лиц с диагнозом «алкоголизм» ежегодно уменьшается на 5%. В настоящее время на динамическом наблюдении у врачей психиатров-наркологов находятся более 30 тысяч человек, страдающих алкоголизмом.

Фото: Изображение от freepik