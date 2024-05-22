Ростовская область в 2 раза увеличила экспорт молока и мяса

С начала января по середину мая из Ростовской области было экспортировано в два раза больше мясной и молочной продукции, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

В местах полного таможенного оформления проведен ветеринарный контроль 103 партий животноводческой продукции. Объемы экспорта товаров с территории региона с начала нынешнего года составил более 2,1 тысячи тонн. Львиную их долю составили мясо и мясопродукты (1,8 тыс. т), а также молоко и молокопродукты (309 т).

Товары отправлялись в ОАЭ, Китай, Либерию, Абхазию, Грузию, Саудовскую Аравию, Анголу, Азербайджан и Таджикистан. Продукция, предназначенная на экспорт, признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям стран-импортеров. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований.

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