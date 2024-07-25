Ростовская область увеличила расходы на социальную сферу

О том, как именно будут распределены средства, рассказал председатель областного парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли вторые в этом году поправки в областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в соответствии с которыми расходы региональной казны в текущем году увеличились более чем на 6 млрд рублей. Часть из этих средств направляется в социальную сферу.

«Прежде всего, средства идут на образование, для региональных органов власти это постоянный приоритет. 640 миллионов рублей дополнительно выделяется на строительство школ в Азове и Батайске, а также 110 млн рублей на строительство одного из детских садов в городе Ростове-на-Дону на улице Ларина. Еще 180 миллионов рублей дополнительно направляется на оплату педагогическим работникам за классное руководство», – рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

Кроме этого, 226,3 млн рублей выделяется на организацию бесплатного горячего питания детям из многодетных семей, которые учатся в донских образовательных организациях. Данные средства предусмотрены в рамках изменений регионального закона об образовании, которые также приняты на текущем заседании областного парламента.

Что касается социальной политики, то дополнительные средства пойдут, прежде всего, на финансирование тех мер поддержки, которые были утверждены не так давно Законодательным Собранием Ростовской области. В первую очередь, на увеличение поддержки многодетных семей.

«У нас появляются новые многодетные семьи, они обращаются за поддержкой, и в целом это требует от нас выделения больше 560 миллионов рублей до конца этого года. Такие средства в бюджет закладываются. Плюс к этому на обеспечение долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, за инвалидами предусматривается еще 132 миллиона рублей. На протяжении всего 2024 года мы расширяли меры поддержки таким категориям граждан, в том числе, семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Все это требует, конечно же, дополнительного финансирования», – пояснил Александр Ищенко.

Глава донского парламента также напомнил, что ранее было принято решение компенсировать в полном объеме расходы на коммунальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, что тоже требует выделения дополнительных средств.

«На эти цели мы выделяем около 115 миллионов рублей только до конца года. Также для того, чтобы обеспечить детей-сирот жильем, мы направляем больше 110 миллионов рублей дополнительно к уже имеющимся в областном бюджете средствам», – заявил Александр Ищенко.

Добавим, положения о поддержке социально значимых учреждений и укреплении социальной сферы отражены в народной программе «Единой России».

Фото предоставлено региональным исполнительным комитетом партии «Единая Россия»