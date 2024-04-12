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Ростовская область стала лидером продаж газомоторного топлива

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Ростовская область занимает первое место в России по продаже газомоторного топлива, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Сейчас на Дону работает 60 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и наш регион стал единственным в стране, где реализуется более 100 млн м3 в год.

Как сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин, только в нынешнем квартале была введена в эксплуатацию одна АГНКС, а до конца года планируется еще две. С увеличением числа заправочных станций растет и количество техники, работающей на газе. За последние три года ее стало больше на 5 тысяч единиц.  

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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