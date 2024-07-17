Ростовская область присоединилась к акции #СемьяЗащитниковОтечества

Ее запустил фонд «Защитники Отечества», чтобы рассказать всей стране уникальные истории семей наших героев. Участники СВО и их близкие поделятся историями своей жизни.

Акция проводится до 15 сентября. Лучшие истории будут номинированы на Всероссийскую премию, которую вручат в конце года.

И первые участники – семья ветерана специальной военной операции Владимира Позднякова.

Вернувшись из зоны СВО, военнослужащий прошел непростой путь, чтобы оформить полагающиеся документы после ранения и получить удостоверение ветерана боевых действий.

Узнав о фонде «Защитники Отечества», Владимир решил прийти работать социальным координаторам и помогать вернувшимся домой ветеранам и семьям погибших бойцов, столкнувшихся с теми же вопросами.

Семья всегда поддерживала Владимира – и в зоне СВО, и когда он вернулся домой. Поддержка родных людей – это самое главное, уверен боец. Тогда любые трудности преодолимы.

Фото и видео пресс-службы фонда «Защитники Отечества»