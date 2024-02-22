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Ростовская область лидирует в общероссийском рейтинге нацпроекта «Производительность труда»

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Лидерами в общероссийском промежуточном рейтинге нацпроекта «Производительность труда» за 2023 год стали Ростовская область и Татарстан, сообщили в донском правительстве.

#Нацпроекты

Всего в числе лидеров рейтинга — 23 субъекта России.

Рейтинг, который курирует первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов, составлен Минэкономразвития совместно с АНО «ФЦК». В него вошли российские регионы, активно вовлекающие предприятия в нацпроект «Производительность труда».

При составлении рейтинга оценивался охват предприятий мерами по обучению персонала, объемы льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд, широкое тиражирование лучших практик. Также на позиции в рейтинге влияет информирование граждан и предприятий о роли нацпроекта, число местных мер поддержки и эффективность работы региональных центров компетенций.

Новость отличная. Но гораздо более важным считаю те конкретные результаты, которые получают донские производители от участия в нацпроекте, — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона подчеркнул, что сейчас на Дону к проекту присоединились 182 ведущих предприятия, на которых занято почти 54 тысячи человек. По итогам реализации бережливых проектов предприятия-участники нарастили выработку в среднем на треть.

Итоговый рейтинг за 2023 год будет подготовлен в конце текущего года – после получения данных о росте производительности труда на предприятиях из расчетов Федеральной налоговой службы.

Фото donland.ru

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#нацпроект #нацпроекты России #Ростовская область нацпроект "Производительность труда"
Таганрогская правда
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