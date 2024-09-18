Подготовка профессиональных кадров для эксплуатации действующих и строящихся атомных энергоблоков — приоритетная задача для Росатома.

Студенты профильных вузов в рамках производственной практики на Ростовской АЭС не только изучают азы профессии непосредственно в цехах атомной станции и на рабочих местах, но и знакомятся с основными производственными объектами и технологическими процессами в ходе организованных специально для них обзорных туров по предприятию.

«Ростовская АЭС прилагает значительные усилия для подготовки кадров, уделяя особое внимание работе со студентами. После окончания профильного вуза ребята имеют возможность получить работу на крупнейшем энергетическом предприятии региона, достойную зарплату, один из лучших в стране соцпакет, стабильность и карьеру, которую можно спрогнозировать на 40 лет вперед», — говорит заместитель директора Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

Знакомство с атомным энергетическим гигантом состоялось для сегодняшних практикантов — студентов Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ, Ивановского Государственного энергетического университета им. Ленина (ИГЭУ) и Томского политехнического университета. В сопровождении специалистов АЭС ребята побывали на центральном и блочном щитах управления энергоблока №4, увидели работу турбинного отделения, узнали о барьерах безопасности, политике предприятия в области радиационной и экологической безопасности, а также получили ответили на вопросы о карьерных перспективах и мерах по поддержке молодых специалистов.

Некоторые студенты приехали на Ростовскую АЭС уже не в первый раз. Дмитрий Каплев, заканчивает ИГЭУ им Ленина по специальности «Атомные станции, эксплуатация и инжиниринг», впервые приезжал в Волгодонск в прошлом году.

«В нашей семье я первый будущий атомщик, папа и дядя работают на ГРЭС. Прохожу практику в турбинном цехе. Такое ознакомительное мероприятие, дающее полное представление о производстве, считаю очень полезным, особенно для новичков. Атомную станцию я представлял значительно меньше, чем она есть на самом деле. Масштабы впечатлили!», — поделился своим мнением Дмитрий Каплев.

Евгения Сапрыкина также студентка Ивановского Государственного энергетического университета и тоже проходит практику в турбинном цехе.

«Город Волгодонск мне понравился. Хотелось бы отметить наличие развитой инфраструктуры, большое количество мест для проведения досуга, благоустроенную среду и открытых, вежливых людей. На атомной станции кураторы стараются показать студентам всю специфику своей, а в будущем и нашей, работы. Я рассматриваю для себя возможность трудоустройства на Ростовскую АЭС», — рассказала Евгения Сапрыкина.

Сегодня в России реализуется целый комплекс мер, который позволяет студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. На предприятиях Росатома, в том числе на Ростовской АЭС формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных наработок. Практики целевого привлечения молодых профильных специалистов на стажировки, наставничество, вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов – примеры инструментов, показавших свою эффективность.

Фото предоставлено Ростовской АЭС