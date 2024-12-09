Ростовская АЭС подтвердила высокий статус «Лидер ПСР»

Эксперты концерна «Росэнергоатом» дали высокую оценку состоянию безопасности и эффективности работы крупнейшего энергетического предприятия Юга России в 2024 году.

Ростовская атомная станция в пятый раз подтвердила соответствие самым высоким стандартам «Производственной системы Росатом» (ПСР*) и сохранила статус «Лидер ПСР». К такому выводу пришла экспертная комиссия, которая проводила на АЭС развивающую партнерскую проверку качества развития ПСР. В ее составе работали руководители и специалисты центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и Балаковской атомной станции. Статус «Лидер ПСР» волгодонские атомщики впервые получили в 2019 году и ежегодно подтверждают его.

Уровень достижения индикаторов развертывания ПСР в 2024 году оценивался по семи направлениям. По всем семи Ростовская АЭС находится «зеленой» зоне, что соответствует статусу передового предприятия Госкорпорации «Росатом». Кроме того, эксперты отметили 17 лучших практик, которые внедрены на Ростовской атомной станции. В их числе — использование видеорегистраторов при допуске к работам и создание автоматизированного устройства для изготовления уплотняющих элементов.

«В этом году мы поставили для себя сразу две цели в этом направлении — подтвердить статус лидера ПСР и перейти на следующий уровень развития «Производственной системы Росатом» на Ростовской АЭС — стать «Цифровым ПСР предприятием». С первой задачей мы успешно справились. Уверен, что и вторую нашему коллективу также по силам решить. Цифровая РППК запланирована на январь 2025 года», — рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Минэкономразвития разрабатывает предложения по продлению нацпроекта «Производительность труда». Ведомство отмечает, что нацпроект доказал свою эффективность. Он помогает не только создать современную производственную систему, но и адаптироваться к ограничениям на рынке труда. Эффект от реализации проекта в РФ уже превысил 150 млрд рублей.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Ростовской АЭС