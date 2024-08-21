Росатом принимает активное участие в оказании помощи жителям Курской области.

Трехтысячный коллектив Ростовской АЭС присоединился к отраслевой благотворительной акции Росатома, в рамках которой атомщики собирают все необходимое для помощи жителям Курской области. Фургон с гуманитарным грузом весом 1 567,5 кг отправился из Волгодонска в регион.

«Все предприятия Росатома активно включились в помощь Курской области. Мы тоже не могли остаться в стороне от происходящего и за несколько дней собрали машину с гуманитарным грузом. Верим, что с каждой полученной коробкой, куряне почувствуют нашу поддержку. Мы держим руку на пульсе, и вместе нам под силу преодолеть любые испытания. Огромное спасибо каждому работнику Ростовской АЭС за личный вклад в это благое дело», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Всего за первую неделю «Росатом» отправил 35 тонн гуманитарной помощи и сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области продолжается. Партии необходимых людям товаров отправляют еженедельно: продукты питания, одежда, средства личной гигиены, постельное белье, хозяйственные товары и многое другое.

Штабы сбора помощи организованы в Москве. В других городах дивизиона помощь передается через Первичные профсоюзные организации и кадровые службы.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Ростовской АЭС