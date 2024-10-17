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Ростовская АЭС готова к бесперебойной подаче электроэнергии в осенне-зимний период

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Повышение уровня безопасности атомных станций — основа надежной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса России.

#Промышленность

На Ростовской АЭС завершила работу специально созданная комиссия во главе с главным инженером атомной станции Андреем Горбуновым, задача которой была проверить готовность персонала и оборудования к работе в условиях осенне-зимнего периода.

«Во время проверки проанализированы отчёты и доклады руководителей структурных подразделений, проведен осмотр территории, зданий и сооружений, электротехнического оборудования, инженерных коммуникаций, тепловых сетей, теплофикационных установок и гидротехнических сооружений. Также проведены цеховые противоаварийные тренировки по темам, связанным с работой оборудования в зимних условиях. Персонал атомной станции продемонстрировал высокую степень готовности к действиям в условиях пониженных температур и экстремальных погодных ситуаций в осенне-зимний период 2024-2025 годов», — рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Члены комиссии установили, что на предприятии выполнен полный комплекс работ по готовности к надёжной и стабильной работе,  а также бесперебойной подаче электро-энергии потребителям в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.

Итогом работы комиссии стало подписание акта проверки готовности с рекомендацией о выдаче Паспорта готовности Ростовской АЭС к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

В настоящее время энергоблоки №1, 2, 3, 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Безопасность — один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом»  и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Фото Ростовской АЭС

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промышленность Ростовская АЭС Ростовская область электроэнергия энергоснабжение
Таганрогская правда
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