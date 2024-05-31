Ростовская АЭС: 14 единиц спецтехники и более 500 человек приняли участие в противоаварийной тренировке

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий.

На Ростовской атомной станции (филиал концерна «Росэнергоатом») проведена плановая противоаварийная тренировка (ПАТ). В комплексном учебном мероприятии приняли участие более 500 человек, в том числе группы противоаварийного реагирования и формирования, привлеченные к ликвидации условной нештатной ситуации, смоделированной на полномасштабных тренажёрах учебно-тренировочного подразделения.

На промплощадке атомной станции во время тренировки использовалась специализированная мобильная техника — передвижные узел связи, дизель-генераторы и насосные установки. Также к участию в тренировке привлекался личный состав и техника специального отдела №9 ФКГУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России», обеспечивающего пожарную безопасность объектов Ростовской АЭС, и медперсонал МСЧ №5 ФМБА России.

Как отметил руководитель ПАТ, директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, участники тренировки успешно справились с поставленными задачами: прошли проверку готовности к действиям во время условной нештатной ситуации, получили практические навыки использования передвижной противоаварийной техники, управления энергоблоками и принятия решений по локализации и ликвидации последствий ЧС.

Энергоблоки №1, 2, 3 и 4 Ростовской АЭС в период тренировки работали в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу, связанные с тренировкой, не были предусмотрены и не проводились.

Радиационный фон на Ростовской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Все производственные процессы на Ростовской АЭС реализуются при строгом соблюдении требований действующего законодательства и обеспечивают безопасность для работников предприятия, населения и окружающей среды.

Повышение безопасности атомных станций — основа надежной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Для справки

ПАТ регулярно проводятся на всех атомных станциях России с целью повышения безопасности АЭС, отработки правильных действий работников в нештатных ситуациях, действий по защите персонала АЭС, незадействованного в ликвидации ЧС, и населения территории расположения, проверки эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций и готовности противоаварийных формирований атомных станций.

Фото пресс-службы Ростовской АЭС