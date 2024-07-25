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Ростов борется за звание культурной столицы России

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Жители Дона могут поддержать Ростов-на-Дону в голосовании за звание «Культурной столицы России 2026 года».

Новости Ростовской области

Конкурс проводится на портале Гусуслуг.  (https://vk.cc/cysfXD) Чтобы проголосовать, необходимо:

  • войти при помощи своей учётной записи на Госуслугах на Платформу обратной связи (ПОС);
  • из списка городов-конкурсантов выбрать до 5 населённых пунктов, за которые хотите проголосовать;
  • нажать кнопку «Отправить».

В списке претендентов 26 городов. В их числе – Владивосток, Владикавказ, Владимир, Ижевск, Сыктывкар, Тула.

Проходит конкурс по двум направлениям: народное голосование и экспертная оценка. Победителя определят в декабре.

Культурная столица года, получит поддержку от государства на развитии экономики и туризма. Средства будут направлены на реставрацию исторических зданий, организацию культурных мероприятий разработку экскурсионных маршрутов.

Фото pos.gosuslugi.ru

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голосование новости Ростов Ростовская область
Таганрогская правда
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  1. Елена

    Не верю, что в культурной столице России может находиться в таком жутком состоянии Областная детская библиотека имени Веры Михайловны Величкиной. 110 лет детской библиотеке, а детей заводим с опаской. Книги тонут, залитые соседями сверху. Места мизер, негде ребёнку приткнуться с книжкой. При этом библиотека единственная детская в самом центре предполагаемого культурного центра. Но её в этом самом центре днём с собаками не найдёшь, если с детства не знаешь где находится. При этом в будущем культурном центре в парке Горького лесом заросли руины кинотеатра и множество зданий пустует в самых доступных и видимых тысячам прохожих местах. Ну разве может такое быть в культурном?

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