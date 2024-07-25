Ростов борется за звание культурной столицы России

Жители Дона могут поддержать Ростов-на-Дону в голосовании за звание «Культурной столицы России 2026 года».

Конкурс проводится на портале Гусуслуг. (https://vk.cc/cysfXD) Чтобы проголосовать, необходимо:

войти при помощи своей учётной записи на Госуслугах на Платформу обратной связи (ПОС);

из списка городов-конкурсантов выбрать до 5 населённых пунктов, за которые хотите проголосовать;

нажать кнопку «Отправить».

В списке претендентов 26 городов. В их числе – Владивосток, Владикавказ, Владимир, Ижевск, Сыктывкар, Тула.

Проходит конкурс по двум направлениям: народное голосование и экспертная оценка. Победителя определят в декабре.

Культурная столица года, получит поддержку от государства на развитии экономики и туризма. Средства будут направлены на реставрацию исторических зданий, организацию культурных мероприятий разработку экскурсионных маршрутов.

Фото pos.gosuslugi.ru