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Россиян атакуют провокаторы, предлагая за деньги совершить теракт

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Неизвестные отправляют рассылку жителям России с предложением совершить теракт за крупную сумму денег. Сообщения пользователи получают через мессенджер «Телеграм». Эту информацию подтвердила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

#В стране

Так, одному из пользователей провокатор предложил совершить теракт в крупном ТЦ Москвы за 700 тыс. рублей.

В Правительстве Ростовской области порекомендовали, в случае провокации со стороны злоумышленников, сделать скриншот переписки и вместе с контактной информацией передать в правоохранительные органы.

Источник ИА «ДОН 24»

Фото: скриншот из телеграм-канала Екатерины Мизулиной

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Таганрогская правда
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