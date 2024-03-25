Россиян атакуют провокаторы, предлагая за деньги совершить теракт

Неизвестные отправляют рассылку жителям России с предложением совершить теракт за крупную сумму денег. Сообщения пользователи получают через мессенджер «Телеграм». Эту информацию подтвердила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Так, одному из пользователей провокатор предложил совершить теракт в крупном ТЦ Москвы за 700 тыс. рублей.

В Правительстве Ростовской области порекомендовали, в случае провокации со стороны злоумышленников, сделать скриншот переписки и вместе с контактной информацией передать в правоохранительные органы.

Источник ИА «ДОН 24»

Фото: скриншот из телеграм-канала Екатерины Мизулиной