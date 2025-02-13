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Росгвардия проводит отбор кандидатов на военную службу по контракту

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Управление Росгвардии по Ростовской области проводит прием кандидатов на военную службу по контракту в Запорожскую область Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Новости Ростовской области

Сотрудникам предоставляются социальные гарантии:

  • стабильная заработная плата (повышенное денежное довольствие);
  • ежегодный оплачиваемый отпуск;
  • дополнительный отпуск за выслугу лет;
  • бесплатное форменное обмундирование;
  • бесплатное медицинское обеспечение сотрудника и членов его семьи в ведомственных медицинских организациях;
  • 100% оплачиваемый больничный лист;
  • путевки на санаторно-курортное лечение в ведомственных лечебно-оздоровительных учреждениях для сотрудника и членов его семьи;
  • ежегодная материальная помощь;
  • социальная ежемесячная выплата в размере 70 000 рублей;
  • льготная выслуга лет при назначения пенсии, установленной военнослужащим на территории Запорожской области из расчета 2 дня за 1 календарный день.

Требования к кандидатам:

  • гражданство РФ;
  • возраст от 18 до 65 лет;
  • отсутствие медицинских противопоказаний;
  • отсутствие судимости.

По вопросу прохождения службы обращаться по телефонам: 8(863)210-83-76, 8(863)210-83-69, 8(863)210-83-92. Или по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева 4/3.

Фото Росгвардии РФ

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новости Росгвардия Ростовская область служба по контракту
Таганрогская правда
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