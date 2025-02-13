Росгвардия проводит отбор кандидатов на военную службу по контракту

Управление Росгвардии по Ростовской области проводит прием кандидатов на военную службу по контракту в Запорожскую область Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Сотрудникам предоставляются социальные гарантии:

стабильная заработная плата (повышенное денежное довольствие);

ежегодный оплачиваемый отпуск;

дополнительный отпуск за выслугу лет;

бесплатное форменное обмундирование;

бесплатное медицинское обеспечение сотрудника и членов его семьи в ведомственных медицинских организациях;

100% оплачиваемый больничный лист;

путевки на санаторно-курортное лечение в ведомственных лечебно-оздоровительных учреждениях для сотрудника и членов его семьи;

ежегодная материальная помощь;

социальная ежемесячная выплата в размере 70 000 рублей;

льготная выслуга лет при назначения пенсии, установленной военнослужащим на территории Запорожской области из расчета 2 дня за 1 календарный день.

Требования к кандидатам:

гражданство РФ;

возраст от 18 до 65 лет;

отсутствие медицинских противопоказаний;

отсутствие судимости.

По вопросу прохождения службы обращаться по телефонам: 8(863)210-83-76, 8(863)210-83-69, 8(863)210-83-92. Или по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева 4/3.

Фото Росгвардии РФ