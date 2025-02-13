Росгвардия проводит отбор кандидатов на военную службу по контракту

Управление Росгвардии по Ростовской области проводит прием кандидатов на военную службу по контракту в Запорожскую область Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Сотрудникам предоставляются социальные гарантии:
- стабильная заработная плата (повышенное денежное довольствие);
- ежегодный оплачиваемый отпуск;
- дополнительный отпуск за выслугу лет;
- бесплатное форменное обмундирование;
- бесплатное медицинское обеспечение сотрудника и членов его семьи в ведомственных медицинских организациях;
- 100% оплачиваемый больничный лист;
- путевки на санаторно-курортное лечение в ведомственных лечебно-оздоровительных учреждениях для сотрудника и членов его семьи;
- ежегодная материальная помощь;
- социальная ежемесячная выплата в размере 70 000 рублей;
- льготная выслуга лет при назначения пенсии, установленной военнослужащим на территории Запорожской области из расчета 2 дня за 1 календарный день.
Требования к кандидатам:
- гражданство РФ;
- возраст от 18 до 65 лет;
- отсутствие медицинских противопоказаний;
- отсутствие судимости.
По вопросу прохождения службы обращаться по телефонам: 8(863)210-83-76, 8(863)210-83-69, 8(863)210-83-92. Или по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева 4/3.
Фото Росгвардии РФ
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