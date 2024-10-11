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Росгвардия изъяла более 2,5 тысячи единиц оружия у жителей Дона

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За 9 месяцев 2024 года сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Ростовской области провели 18 тысяч проверок соблюдения владельцами гражданского оружия правил его хранения.

Новости Ростовской области

В ходе проверочных мероприятий выявлено почти 1500 нарушений установленного законодательством порядка хранения и использования оружия, а также изъято 2625 единиц оружия.

«Управление Росгвардии по региону напоминает владельцам гражданского оружия о необходимости неукоснительного соблюдения правил хранения, ношения, перевозки, транспортировки оружия и патронов к нему. Также необходимо обратить внимание на сроки действия выданных разрешений и заблаговременно обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы для их продления», — сообщает ведомство.

Кроме того, по данным на 1 октября 2024 года, на добровольной основе жители региона для нужд военнослужащих СВО передали 90 единиц охотничьего длинноствольного оружия и 802 патрона различного калибра к нему.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью «Шедеврум»

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оружие Росгвардия Ростовская область
Таганрогская правда
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