В Таганроге мастерская керамики «Адама» уже год как стала и успешной концертной площадкой. Едва переступив порог студии, чувствуешь здесь домашнюю и одновременно творческую атмосферу – всё по-человечески тепло и запросто.

Живой материал

«В основе сегодняшней работы с глиной лежит… мое образование, которое 15 лет, что называется, «пылилось в сундуке», — отмечает Анна Моравская, хозяйка мастерской.

Анна шесть лет училась на отделении «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Ростовской академии архитектуры и искусства, а позже несколько лет руководила изостудией воскресной школы при Свято-Георгиевском храме.

«Вместе с детьми я рисовала всегда, это один из форматов волонтерства. Со временем стало понятно: заниматься рисованием — неплохо, но в этом плане погружение в профессиональное мастерство интересует довольно небольшое количество людей. Остальные используют такие встречи как повод для общения, налаживают контакты с окружающими», — поясняет мастерица.

По ее словам, подобный контакт легко возникает среди детей дошкольного возраста. Однако и люди других возрастов хотели бы участвовать в процессе творчества и общения, который умеют организовывать в мастерской «Адама».

«Чем бы, кроме глины, вы не попробовали заниматься, всё имеет определенную специфику, ограничения, пределы. Одно опасно, другое сложно, третье — интересно не для всех. Глина объединяет – это натуральный живой материал, любое изменение формы которого можно обратить назад. Ничего нельзя испортить, сломать. И глина, соприкасаясь с человеком, каким-то образом его «насыщает», даже если ему кажется, что ничего не получается. Взять ящичек, наполнить его глиной и помять материал некоторое время, что-нибудь рассказать и выпить чая – этот процесс отвечает на запросы самых разных людей», — отмечает Анна.

Мастерская «Адама» немножко похожа на посудную лавку: на многочисленных полочках шкафов — обожженная глина, крынки, кувшины, фигурки, покрытые цветной глазурью, красивые, смешные, сюрреалистичные, фантастически разные.

«Технически, это произведения мелкой пластики самого разного авторства: маленьких детей, случайных посетителей, профессиональных художников. И не всегда очевидно, где чья работа»,- поясняет Анна.

«Глина выбрала нас»

Анна Моравская рассказала историю: ее друзья в середине 2000-х годов устраивали детский развивающий лагерь в районе Красного десанта на берегу Азовского моря и однажды столкнулись с неожиданным переломным моментом в сознании воспитанников. Пользуясь учебными, воспитательными, спортивными и развлекательными программами, профессиональные педагоги долгое время успешно занимались с детьми и подростками. Но в одну прекрасную смену дети приехали не такие, как раньше. По времени это, похоже, оказалось связано с появлением доступных мобильных телефонов. Ранее эффективные методы дали сбой. Воспитатели не понимали, что происходит и что делать дальше? Не могли же две смены подряд подобраться в отряды только дети с неврологическими отклонениями!?

Сотрудники лагеря стали искать действенный способ вернуть ребят в нормальное состояние. Перепробовали всё, что оказалось под рукой, — бесполезно. И тут добрый человек из местных жителей накопал на своем участке глины, и выгрузил в лагере. Как только дети начали работу с этим материалом, всё стало налаживаться. Самые буйные хулиганы, самые сложные подростки формировали податливый материал и успокаивались: они увлеклись! Вернулся обычный интерес к окружающему миру, будто эти ребята вспомнили, что они — дети…

«Эта история — как заноза, я всё время ее вспоминаю. Глина одинаково эффективна для всех – для малышей с проблемами моторики, для ментальных инвалидов, для взрослых и маленьких детей. Так и родилась задача объединить людей разного возраста в социальный проект на базе интересного мастерства. Глина выбрала нас сама», – утверждает Анна.

В 2020 году проект «Живая глина» нашел поддержку Фонда президентских грантов. Тогда керамическая мастерская открылась при Свято-Никольском храме. На выделенные средства приобрели два гончарных круга, печь для обжига, расходные материалы (очищенную, обработанную и отформованную глину, глазурь, кисти и другое).

Концертная площадка

Теперь мастерская находится на ул. Гарибальди, 25. Анна Моравская ведет две группы ребят с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь занимаются «глиняным творчеством» с подрастающим поколением – с компенсацией затрат. Иногда по заявкам проводят мастер-классы с группой взрослых.

Анна отметила: благодаря взаимодействию разных людей появляются взаимное доверие и новые интересные проекты, которые преследуют схожие цели — объединение творчеством. Так керамическая мастерская «Адама» стала еще и концертной площадкой.

«Что такое доверие? Человек говорит: «Я бы мог организовать…», берет и делает. Так, как например, Иван Сидько, который занимается концертами. Это его проект, и я Ивану доверяю. Музыканты приходят играть туда, где их хотят слушать. Можете считать, мы справились с этой задачей», — поясняет хозяйка мастерской.

Первый концерт состоялся 24 февраля 2024 года. Тогда с программой выступил сам Иван Сидько.

«Мы довольно часто общаемся с супругом Анны, отцом Георгием, и однажды зашел разговор о том, что прекратились творческие «квартирники», на которые так часто собирались еще несколько лет назад. Из-за ковида с 2019 года знакомые площадки вообще перестали принимать музыкантов. Отец Георгий подсказал: есть помещение, где мы могли бы устраивать эти встречи. Нужная аппаратура имелась. Решили провести первый концерт, пригласив знакомых. Всё на энтузиазме, мы и не планировали зарабатывать на этом», — пояснил Иван.

Среди гостей «Адамы» — ростовская группа «СкитЪ», питерский музыкант, поэт и автор-исполнитель Михаил Башаков, талантливый таганрожец Яков Давыдченко, авторский арт-роковый проект «Полна чаша» из Ростова-на-Дону; редактор, радиоведущий, автор радиопрограмм, ныне живущий в Санкт-Петербурге поэт Виктор Бондарев. Спонтанно выступала здесь пару раз даже популярная группа «Звери», часть текстов для которой написал Виктор.

«Пели и играли у нас и молодые ребята, например, недавно прошел концерт Стаса Ветра. Хочу чаще подключать молодежь, которую не очень знаю. Важно, чтобы их приходили слушать. Было бы здорово так «сшить» разные поколения», — отмечает Иван Сидько.

Стилистика выступлений самая разная: бард-рок, фолк-музыка, джаз-импровизации, стихи. Носители лучших традиций рок-н-ролла совершенствуют свои умения, чтобы поделиться со слушателями авторскими композициями.

Ступенька к фестивалям

По словам Ивана, в его привычном круге общения по большей части ребята «40 плюс». Но организаторам хотелось бы «подтянуть» и музыкантов, которым «30 плюс» и «30 минус», чтобы они выступали в «Адаме». Основной «прицел» таких встреч – творчество, создание площадки, где люди могут обмениваться знаниями, умениями, вдохновением. Обстановка на концертах здесь совсем иная, чем атмосфера выступлений в кабаках или пабах, хотя Иван относится к таким площадкам также с немалым уважением.

«Сейчас хочется чего-то другого. Есть относительно небольшой кружок людей, которые к нам приходят с удовольствием слушать музыку и стихи», — рассказывает Иван Сидько.

Например, в прошлую субботу Иван выступил с гитаристом и певцом Стасом Кириловым из Ростова-на-Дону.

В разговоре Иван Сидько вспомнил добрым словом литературно-музыкальный «Клуб-96» в таганрогской детской библиотеке имени М. Горького, который собирал школьников и студентов под кураторством Ольги Покровской. Основателем клуба некогда стал Виктор Бондарев. Там и познакомились Иван, Яков Давыдченко, Рома Белый (в будущем Рома Зверь), Анна Моравская, Юрий Канча, и другие талантливые таганрожцы.

«Вспоминаю наши встречи с теплым чувством и хочется продолжать их традиции», — отмечает музыкант.

Он также рассказал об арт-галерее «Piter» при кафедре гидроакустики в радиотехническом университете, где академик Владимир Тимошенко помогал устраивать ребятам концерты и встречи.

«Для нас это стало важной ступенькой в жизни, после которой мы смогли выступать публично»,- вспоминает Иван Сидько.

Сейчас он думает над форматом творческих мини-фестивалей. В «Адаме» рады талантливым людям и готовы их поддержать. Как в семье. Приходите на концерты и будьте, как дома.

Ранее мы рассказали, что музыкальный вечер-портрет пройдет в музее Таганрога.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора