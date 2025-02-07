«Художник, что рисует джаз»: музыкальный вечер-портрет пройдет в музее Таганрога

15 февраля в Таганрогском художественном музее состоится творческая встреча с художником Владимиром Карначёвым.

«Дорогие друзья, мы придумали, как спастись от простуженного хмурого февраля и привнести в жизнь ярких красок. Наш план таков — за две недели до весны пригласить в гости замечательного художника Владимира Карначёва, в чьем творческом мире тепло, звонко и радостно», — рассказали в ТХМ.

Владимир Карначёв — член Союза художников России, блестящий мастер, чьими произведениями гордятся крупные музеи и частные собрания. Из графических работ художника сложилась одна из улиц необычной выставки ТХМ «Город Чехова в городе Таганроге».

«Мы предлагаем прогуляться по славной улице (что крайне удобно — ведь для этого из музея выходить не придётся!) и послушать джазовые мелодии. А главное — познакомиться поближе с Владимиром Андреевичем, ведь задуманная нами праздничная встреча — в первую очередь вечер-портрет», — приглашает Таганрогский художественный музей.

Встреча состоится 15 февраля в 15 часов по адресу: ул. Александровская, 56. Справки по телефону: 8 (8634) 38-31-70.

Фото ТХМ