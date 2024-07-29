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Резкое ухудшение погоды: на Дону объявлено штормовое предупреждение

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Непогода может прийти в некоторые территории Ростовской области вечером 29 июля.

Новости Ростовской области

«До конца суток 29 июля и 30 июля на Дону ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-24 м/с», — сообщает ГУ МЧС России по региону.

Гражданам рекомендуется при выходе на улицу быть внимательными и осторожными.

Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам экстренных служб: 101 или 112.

На эти же дни в регионе действует штормовое предупреждение о чрезвычайное пожароопасности (5 класс). Наиболее опасная ситуация наблюдается в северо-западных (Верхнедонской, Шолоховский, Кашарский, Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Красносулинский) районах и Приазовье (Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Октябрьский, Родионово-Несветайский, Неклиновский районы).

Фото из архива «Таганрогской правды»

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МЧС погода погода на Дону штормовое предупреждение
Таганрогская правда
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