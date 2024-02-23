Ретро-поезд на паровозной тяге отправился в Таганрог 23 февраля

На вокзал «Таганрог-1» ретро-поезд на паровозной тяге с туристами из Ростова прибудет 23 февраля в 11.31.

В пути путешественников ждет развлекательная программа. А по приезде в приморский город – автобусная экскурсия по самым интересным местам, сообщает СКЖД. Организатором тура выступает таганрогская компания Sudakov.travel.

Также в рамках программы пассажиры праздничного экспресса смогут посетить представление в драматическом театре им. А.П. Чехова.

Следующий рейс праздничного состава на паровозной тяге отправится в Таганрог 8 марта.

Приобрести билеты на ретро-поезд можно в пригородных кассах при наличии документов, удостоверяющих личность, либо через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Стоимость проезда в одну сторону по полному тарифу составит 154 рубля.

Фото: телеграм-канал СКЖД