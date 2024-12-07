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Решил покататься: в Таганроге 32-летний мужчина угнал машину у своей знакомой

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Подозреваемого в угоне задержала полиция.

Новости Таганрога

С заявлением об угоне в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Таганрогу обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала полицейским, что в один из вечеров пригласила в гости своего знакомого, а после его ухода заметила отсутствие принадлежащего ей автомобиля.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Как выяснили оперативники, мужчина заметил ключи зажигания от автомобиля в прихожей у потерпевшей, чем и воспользовался. Взяв их, он решил покататься», — сообщили в УМВД Таганрога.

Полицейские изъяли автомобиль и вернули его законной владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФт«Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге неизвестный на угнанном автомобиле попал в ДТП.

Фото Фото ГУ МВД по Ростовской области (из архива)

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Таганрогская правда
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