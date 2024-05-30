Ремонт Дворца спорта в Таганроге обойдется в 470 млн рублей

В Таганроге продолжается капитальный ремонт Дворца спорта, который планируется завершить в конце августа 2025 года. Стоимость работ составляет более 470 млн рублей.

Как сообщает официальный портал донского правительства, сейчас на объекте выполнены работы по демонтажу и усилению несущих конструкций. Рабочие заняты устройством стяжки и штукатуркой стен, прокладкой внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции, заменой кровли.

Проектом капремонта предусмотрено усиление несущих конструкций здания, замена кровли, окон и дверей, инженерных сетей, табло, выполнение отделочных работ, восстановление покрытия основания трибун с заменой сидений, ремонт открытых игровых площадок для баскетбола, волейбола и тенниса.

Напомним, что Дворец спорта был построен в 1970 году заводом АО «Красный котельщик». В 2017 году он приобретен в собственность Ростовской области и передан в оперативное управление областной спортивной школе олимпийского резерва № 13. В нем есть два игровых спортивных зала с трибунами на 1000 мест, спортивный зал для прыжков на батуте, залы для фехтования и занятий греко-римской борьбой, тренажерный зал.

Фото donland.ru