Главная » Город

Ремонт Дворца спорта в Таганроге обойдется в 470 млн рублей

На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

В Таганроге продолжается капитальный ремонт Дворца спорта, который планируется завершить в конце августа 2025 года. Стоимость работ составляет более 470 млн рублей.

Город

Как сообщает официальный портал донского правительства, сейчас на объекте выполнены работы по демонтажу и усилению несущих конструкций. Рабочие заняты устройством стяжки и штукатуркой стен, прокладкой внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции, заменой кровли.

Проектом капремонта предусмотрено усиление несущих конструкций здания, замена кровли, окон и дверей, инженерных сетей, табло, выполнение отделочных работ, восстановление покрытия основания трибун с заменой сидений, ремонт открытых игровых площадок для баскетбола, волейбола и тенниса.

Напомним, что Дворец спорта был построен в 1970 году заводом АО «Красный котельщик». В 2017 году он приобретен в собственность Ростовской области и передан в оперативное управление областной спортивной школе олимпийского резерва № 13. В нем есть два игровых спортивных зала с трибунами на 1000 мест, спортивный зал для прыжков на батуте, залы для фехтования и занятий греко-римской борьбой, тренажерный зал.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Дворец спорта новости ремонт Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru