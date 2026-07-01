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Рекордные 40 родов за сутки принял Перинатальный центр Ростовской области

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За минувшие сутки на Дону родились 113 детей. Как сообщили в региональном минздраве, рекордное число родов — 40 — приняли в областном перинатальном центре. Это стало абсолютным максимумом за всю историю его работы.

Новости Ростовской области

«Это значимый показатель, отражающий эффективную работу службы материнства и детства, в которую входят 19 организаций по всей области», — подчеркнула заместитель губернатора Олеся Старжинская.

Из общего числа родов два случая были преждевременными. Троим новорожденным потребовалась экстренная помощь специалистов детской реанимации. Благодаря слаженной работе анестезиологов-реаниматологов и неонатологов всем маленьким пациентам своевременно оказали высокотехнологичную медицинскую помощь, информирует официальный портал донского правительства.

Отмечается, что в рамках регпроекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья» Перинатальный центр оснащается современным оборудованием. Учреждение предназначено для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, гинекологическим больным, а также новорожденным и недоношенным детям.

Применение передовых технологий позволяет выхаживать недоношенных младенцев, включая детей с экстремально низкой массой тела.

Ранее мы рассказывали о том, что девятый ребенок родился в семье Морарь из Таганрога.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда

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